La Gregoraci è sempre più bella nella casa del Grande Fratello Vip, appare sempre elegante e raffinata mai volgare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip ha dato prova di essere vera e una bella persona, oltre che una donna bellissima. Tutte le sue mise hanno fatto sognare tanti uomini ma anche tante donne di poter essere come lei.

Ha un eleganza innata e una raffinatezza unica. Nonostante il suo essere vera, dolce e gentile alcune altre donne della casa non la lasciano in pace e la attaccano continuamente. Hanno capito che lei è un personaggio vincente e quindi hanno forse attuato una strategia per farla vedere male agli occhi degli spettatori?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sabrina Salerno in palestra con una mise da capogiro, bellissima-FOTO

Elisabetta Gregoraci attaccata prima da Selvaggia Roma e ora da Giulia Salemi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La Gregoraci ha vissuto un periodo tranquillo e felice nella casa del Grande Fratello Vip, viveva in pace con i coinquilini e aveva un rapporto particolare con Pierpaolo. A rompere questa armonia è stata prima Selvaggia Roma con la sua entrata a gamba tesa sin da subito nella casa del GF Vip. Ha subito accusato Elisabetta di prendere in giro Pierpaolo che invece provava dei sentimenti per lei. Chiaramente la Gregoraci non ha preso benissimo le accuse di una persone che nemmeno conosceva e che non aveva vissuto in casa con loro.

Dopo quel primo incontro si sono susseguiti vari attacchi e tante parole dette alle spalle della Gregoraci tra Selvaggia e Dayane Mello. Le due infatti si sono coalizzate e hanno cominciato a giudicare le scelte amorose di Elisabetta, dandole della donna che nella vita si è solo sposata un miliardario e basta. Parole che feriscono e molto ingiuste. La Gregoraci infatti non ha gradito affatto le illazioni. Archiviata per qualche periodo questa storia. Arriva invece a rincarare la dose dopo settimane, Giulia Salemi. Dal nulla la Salemi dopo aver già trascorso qualche settimana nella casa decide di accusare Elisabetta di essere una snob, che non l’ha mai degnata di uno sguardo.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alba Parietti ringrazia l’indimenticabile amico. La moglie sarà gelosa ? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

L’influencer rivela poi di aver anche scritto in privato a Flavio Briatore. Continue provocazioni e accuse immotivate da parte dell’influencer. Appare chiaro che quella della Salemi è una strategia per affossare la Gregoraci che come concorrente piace molto al pubblico. Chissà come andrà a finire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.