Eredità, parla il campione Massimiliano Cannoletta: “Il programma è…”

Massimiliano Cannoletta è, da diverse puntate, il campione indiscusso del quiz L’Eredità. Il concorrente, di recente, ha fatto delle rivelazioni inaspettate sul programma

Il famosissimo quiz di Rai 1, ormai da qualche settimana, vede trionfare sempre lo stesso campione: si tratta di Massimiliano Cannoletta. Il concorrente, pur non riuscendo sempre a superare lo scoglio della ghigliottina, ha già racimolato una cifra di ben 180.000 euro. Il pubblico da casa si è ormai affezionato a lui, e desidera vederlo vincere ogni sera. Di recente, lo stesso campione ha fatto delle rivelazioni inedite proprio su L’Eredità: ecco tutto quello che non sapevamo.

Massimiliano Cannoletta parla dell’Eredità: la rivelazione choc

Ormai presenza fissa del consueto appuntamento quotidiano del quiz, Massimiliano Cannoletta è il re indiscusso delle ultime settimane. Ogni puntata, infatti, riesce a confermare il proprio titolo di campione, e ad arrivare alla ghigliottina. Attualmente, ha già vinto una cifra pari a 180.000 euro.

Quello che in pochi sanno – e che il concorrente ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni – è che Massimiliano non è affatto un volto nuovo della trasmissione. Parecchi anni fa, infatti, Cannoletta aveva partecipato al quiz, venendo eliminato seduta stante, con una domanda secca. Era il 2005, e il concorrente temeva di non poter più tornare a giocare.

Quando Massimiliano scoprì di potersi ripresentare a L’Eredità, per lui fu una gioia enorme: il concorrente, infatti, serbava da sempre il sogno di trionfare nel quiz, e di “sedersi al tavolo della ghigliottina“. E, visti i risultati ottenuti, possiamo dire che il suo sogno, dopo ben 15 anni, è diventato realtà.

“Il programma è come una famiglia” – ha rivelato Massimiliano, a proposito del team che lavora dietro le quinte, e dello stesso presentatore Flavio Insinna. Anche stasera, il pubblico avrà il piacere di vederlo schierato fra i concorrenti, nuovamente in gara per difendere il titolo di campione.

