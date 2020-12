Euro, queste monete valgono una fortuna

Euro, sono tante le monete che valgono una fortuna ossia oltre il valore scritto sulla moneta. Sono dei veri e propri tesori, scopriamo quali sono.

Molti non lo sanno, ma alcuni Euro sono dei veri e propri tesori. E’ sempre utile sapere quali sono le monete il cui valore va oltre quello riportato. Monete rare, con peculiarità che le rendono appetibili ai collezionisti. Tra queste rientrano:

1 euro di Andorra del 2015, 2017 e 2018;

1 euro di Cipro quelle dal 2013 al 2018;

1 euro della Finlandia dal 2013 al 2018;

1 euro della Francia degli anni dal 2006 al 2010 e poi dal 2013 al 2018;

1 euro della Grecia dal 2012 al 2018;

1 euro dell’Olanda dal 2016 al 2018.

Le monete che deliziano particolarmente i collezionisti sono quelle che presentano dei difetti, come gli errori di conio. Il prezzo varia di volta in volta, nel senso che non è possibile determinarne ex ante il valore. Sono casi singoli quindi non c’è un parametro comune da applicare.

Euro, gli errori che valgono una fortuna

E’ sempre utile andare a curiosare e cercare su Internet in quanto di volta in volta possono emergere nuovi casi di monete il cui valore superi di gran lunga il valore ivi riportato. Ecco perché avere delle monete può talvolta rivelarsi particolarmente produttivo. Spesso le persone sono ignare e non conoscono questi interessanti retroscena delle monete nelle quali potrebbero celarsi dei veri e propri bottini. Nel corso degli anni ci sono sempre stati casi di monete particolarmente remunerate per delle caratteristiche specifiche. Vi sono alcuni clamorosi di euro coniati con errori che hanno arricchito le tasche dei rispettivi possessori: ad esempio una moneta da 1 Euro francese venduta su e-bay per ben 1.500 euro, il motivo? Riportava un errore nella data.

Stessa sorte per la moneta di 1 Euro del Principato di Monaco del 2007 che vale dai 300 ai 350 euro e di cui pare ve ne siano in circolazione circa 2600.

