Avete mai visto il figlio di Ezio Greggio? È un 26enne davvero affascinante – FOTO

Ezio Greggio, chi è il figlio Gabriele: un attore “based in London”

Ha 26 anni e nella vita ha deciso di seguire le orme del padre: si tratta di Gabriele Greggio, figlio secondogenito del noto conduttore Mediaset. Nato dalla relazione ventennale tra il padre Ezio e la madre Isabel Bengochea, Gabriele ha un fratello, Giacomo, di poco più grande.

In una recente intervista a Silvia Toffanin, Gabriele si è presentato come attore e rapper “based in London” (come si evince anche dalla biografia del suo profilo Instagram). Il ragazzo condivide dunque con il padre la passione per la telecamera, ma anche per lo sport, in particolare il pugilato.

Il giovane attore si è formato presso la University of Arts di Londra, ma ha anche seguito alcuni corsi a New York e sta partecipando ora alla produzione di numerosi lungometraggi.

“Quando arrivano anche i miei figli Giacomo e Gabriele la vacanza diventa ancora più bella” ha scritto quest’estate Ezio Greggio in un post su Instagram che lo ritrae in compagnia dei due figli. Il conduttore stravede per loro ed il suo amore è del tutto contraccambiato. Sempre sotto un post di Instagram, Gabriele lo descrive infatti come “il migliore ospite, performer, showman, attore, frontman e padre del mondo”.

