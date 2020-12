Franco muore nel sonno, la drammatica scoperta della moglie

È morto nel sonno Franco Collarin a soli 45 anni a causa di un infarto. La moglie lo ha scoperto soltanto stamattina al risveglio

Franco Collarin se n’è andato questa notte a soli 45 anni a causa di un infarto. La moglie se n’è accorta questa mattina al risveglio quando nel tentativo di svegliarlo l’uomo non respirava. Il giovane Franco lascia la moglie Mistak e i due figli piccoli Matteo e Filippo. È successo a Cencenighe in provincia di Belluno. Un dramma che ha sconvolto l’intera comunità del piccolo comune veneto. Il sindaco Mauro Soppelsa ha voluto rendere omaggio a Collarin con un messaggio di vicinanza e commozione dell’intera comunità che si stringe attorno al dolore della famiglia: “Perdere una vita giovane così, nel fiore degli anni per una comunità piccola come la nostra è veramente un grave lutto. Ma anche perdere il papà così presto per i due figli Matteo e Filippo ancora piccoli è veramente una grande sciagura”.

L’azienda del giovane Franco Collarin morto nel sonno era un punto di riferimento a Cencenighe

L’azienda di Franco Collarin era un punto di riferimento a Cencenighe nel settore dei mobili. Il nonno Oreste aveva fondato il mobilificio e il negozio di arredamento, che ebbero un enorme successo tra le persone che vivevano lì grazie alla qualità dei prodotti offerti e allo stile che richiamava la montagna. Proprio con la tenacia e la passione del 45enne l’azienda di famiglia era giunta alla terza generazione. Insieme a suo padre Dino infatti portavano avanti l’impresa famigliare e sarebbe dovuto avvenire con gradualità il passaggio di padre in figlio. Un sogno che si è infranto durante una notte a causa di un infarto improvviso. La ditta Collarin faceva anche da sponsor per le manifestazioni legate al mondo dello sport.

Già negli anni settanta infatti aveva sponsorizzato un trofeo di calcio, che prendeva il nome dei Collarin e appassionava i tifosi del piccolo comune. La morte di Franco Collarin è una perdita per tutta la comunità di Cencenighe oltre che per moglie e figli.

