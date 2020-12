GF Vip Giulia Salemi contro Tommaso Zorzi: “Non me lo aspettavo da te!”. Oggi pomeriggio i due amici hanno discusso per quello che è accaduto ieri sera in puntata con Elisabetta Gregoraci

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si conoscono da circa sei anni e si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip. I due avevano avuto una discussione che li aveva fatti allontanare negli ultimi mesi, e nella casa hanno avuto modo di riavvicinarsi anche se non hanno mai chiarito veramente il motivo della loro lite. Ieri sera in puntata c’è stata una discussione tra lei ed Elisabetta Gregoraci, per quello che è accaduto alla fine della scorsa puntata, quando è stato insinuato che Giulia ci avesse provato con Flavio Briatore circa tre anni fa.

Grande Fratello Vip, discussione tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi nella casa

In puntata hanno discusso animatamente e ieri sera, parlandone nel letto, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno concordato sul fatto che alcuni toni di Giulia fossero un po’ esagerati. Entrambi hanno deciso di lasciarle tempo prima di andare a dirglielo, ma lei oggi ha cercato Tommaso per dirle che si aspettava il suo sostegno in questa storia, così come quello di Stefania Orlando e anche di Francesco.

Tommaso le ha rivelato di essersi sentito molto in imbarazzo per questa cosa, perché sono dinamiche esterne, e che ad essere sincero non ha apprezzato molto i toni che ha usato in puntata e le cose che ha detto ad Elisabetta.