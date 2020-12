Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si scaglia contro Myriam Catania

Ieri al GF Vip è scoppiata una lite furiosa in studio tra Patrizia De Blanck e Myriam Catania, il motivo una battuta su Giulia Salemi

Non ci si annoia mai la Grande Fratello Vip e anche durante la ventiduesima puntata andata in onda ieri sera i battibecchi nella casa sono stati all’ordine del giorno. In particolare ha creato scalpore quello avvenuto tra la contessa Patrizia De Blanck contro Myriam Catania.

Tutto nasce per la rivalità tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi che dall’ingresso di quest’ultima è sempre stata evidente al pubblico a casa ma anche tra i concorrenti. La Gregoraci in puntata si rivolge a Giulia Salemi, accusandola di essere “scroccona” e di avere avuto attenzioni particolari per il suo ex marito, Flavio Briatore.

Dallo studio del GF Vip interviene l’eliminata della scorsa puntata Patrizia De Blanck, che afferma: “Flavio mi ha detto che Giulia ci provava ma lui non se la filava”. Alfonso Signorini decide di lanciare la pubblicità sperando che la situazione si plachi nel frattempo ma al rientro la lite si è accesa e con questa gli animi dei gieffini.

Patrizia De Blanck, le urla contro Myriam Catania

La situazione dopo la pubblicità è ingestibile e vede la De Blanck infuriare contro Myriam Catania che è accanto a lei ed è intervenuta per puntualizzare sulla sua affermazione. “Scema, sei una scema!”, le urla De Black. “Non ho detto che Giulia è una pu***, tu hai detto che ho detto questo”.

Poi prosegue alzando la voce: “Questa dietro non può dirmi che non posso dare della pu*** alla Salemi, ma sei scema, cretina. Ho detto solo che ci ha provato e che lui non se la filava”.

Dalla regia si sono scorretti anche a chiudere l’audio delle due donne perché risultava complicato per Signorini prendere la parola e poter replicare e che una volta placata la situazione ha esclamato: “Ci mancava solo di avere qua in prima fila la contessa. No vabbè…”, ha detto alzando le braccia al cielo.

