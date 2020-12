Al termine della puntata del GF Vip Selvaggia Roma non le manda a dire e si scaglia contro Elisabetta Gregoraci in difesa di Giulia Salemi

Durante la diretta del lunedì sera del Grande Fratello Vip si è accesa una discussione tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi dopo che la scorsa settimana Alfonso Signorini fece rifiorire degli apparenti rancori. Un’antipatia che l’ex moglie di Flavio Briatore proverebbe nei confronti della giovane influencer a causa del comportamento che quest’ultima avrebbe avuto in alcune occasioni proprio nei confronti di Briatore. Mentre Elisabetta l’accusa di essersi avvicinata all’ex compagno senza averla mai presa in considerazione e aver forse avuto dei secondi fini, la Salemi dichiara di averlo semplicemente ringraziato per l’ospitalità offerta a lei e ai suoi amici in Sardegna. D’altro canto l’influencer accusa la showgirl di snobbismo e di non averla mai degnata di uno sguardo ogni volta che le loro strade si sono incrociate.

Al termine della puntata i concorrenti hanno commentato quanto successo e in particolare Selvaggia Roma ha rivolto a Elisabetta forti parole.

Selvaggia Roma contro Elisabetta Gregoraci: “Se ne tornasse a Montecarlo”

Tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci non scorre buon sangue da quando l’influencer è entrata a gamba tesa nella casa del GF mettendo in discussione il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Le due si sono scontrate più volte e anche in questa occasione Selvaggia non ha perso tempo per sottolineare la sua antipatia nei confronti della showgirl. Intervenuta in difesa di Giulia Salemi ha affermato: “A lei non frega nulla, non si immedesima. Lei è stata la prima a dire ‘eh no perché fuori può passare un messaggio sbagliato’ mentre tu puoi dire a questa ragazzina che ci ha provato con l’ex tuo e si faceva pagare le cose“. Un tono accusatorio quello di Selvaggia che sembra non riuscire proprio più a sopportare Elisabetta.

“Ma vaff****** va, che se ne stesse a casa sua a Montecarlo che già mi ha rotto i co*****i” esclama davanti a una Giulia divertita dal suo temperamento. Anche Rosalinda Cannavò, sebbene con toni più pacati, si è confrontata direttamente con la Gregoraci sottolineando quanto non abbia gradito il trattamento riservato alla Salemi.

In realtà dietro a tutto questo potrebbe celarsi anche una gelosia che proprio Elisabetta sta provando all’interno della casa nei confronti di Giulia e del suo avvicinamento a Pierpaolo. Le due troveranno un punto di incontro o le loro strade sono destinate a rimanere distanti?

