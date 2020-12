GF Vip Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta: “Non ti importa di me”. Nella casa più spiata d’Italia i due concorrenti hanno chiarito la nomination di ieri sera in puntata

Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta sono due dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. I due, nonostante siano sempre andati d’accordo, e nonostante i pochi scontri che ci sono stati nella casa, non sono mai riusciti ad allacciare un rapporto importante. Tommaso ha più volte nominato Andrea, dicendo di non capirlo e di essere indifferente alla sua presenza nella casa. Andrea ieri sera ha deciso di nominarlo per dargli una chiara dimostrazione di dispiacere: oggi finalmente hanno avuto l’occasione di parlare.

Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi chiariscono il loro rapporto: “Non mi basta quello che abbiamo”

Andrea ha rivelato a Tommaso di essere molto dispiaciuto perché il rapporto che ha con lui non gli basta, lo stima tanto e vorrebbe che ci fosse di più tra loro, stargli vicino quando sta male ed essere un po’ un punto di riferimento per lui. Tommaso ha risposto di essere cosciente di avere qualche problema coi rapporti, che si concentra troppo su quelli che ha e lascia poco spazio alle altre persone, ma che questa nomination potrebbe servire per avvicinarli una volta e per tutte.

Tommaso in questi giorni, tra l’altro, è molto triste perché sa che potrebbe perdere il suo amico Francesco Oppini che ha intenzione di uscire dalla casa. Nuove amicizie maschili nel programma potrebbero tornargli comodo.