Gianni Morandi critica duramente la moglie Anna: cosa è accaduto?

Il cantante Gianni Morandi, assieme alla moglie Anna Dan, è sempre attivissimo sui social. Ultimamente, fra i due sembra esser nato un attrito: quali sono i reali motivi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Celebre per i suoi “autoscatti”, Gianni Morandi è ormai una vera e propria star di Instagram. Il suo account, seguito da oltre 1 milione di persone, è un susseguirsi di allegri siparietti e momenti felici che il cantante condivide con i suoi fan. Nelle foto, il cantante non può non coinvolgere anche la moglie Anna, con la quale ha di recente festeggiato i 25 anni d’amore.

Gli utenti più maligni, tuttavia, hanno ipotizzato che Gianni non sia completamente autonomo nel gestire il proprio profilo. Secondo quest’ultimi, sarebbe proprio Anna ad occuparsi dell’account del marito, e a decidere per lui.

Delle stories Instagram, tuttavia, sembrerebbero spiegare la questione posta dai fan.

Gianni Morandi: cosa è accaduto fra lui e la moglie?

Di fronte alle ipotesi avanzate dai fan, Gianni Morandi ha deciso di mettere a tacere le maldicenze, tramite un divertente siparietto Instagram. Il cantante ha spiegato ai suoi followers chi gestisce realmente il suo account, e lo ha fatto in maniera sorprendente: assieme a lui, erano infatti presenti sua moglie e Rudy Zerbi.

E’ proprio grazie alle stories di quest’ultimo, che il “mistero” del profilo di Gianni è stato risolto. Zerby, durante un pranzo con la coppia, ha ripreso un siparietto che, immaginando le dinamiche della coppia, appare piuttosto veritiero. Gianni, nel filmato, critica aspramente la moglie, ma le cose non sono affatto come sembrano.

Il cantante, nel video, si ribella ad Anna, che gli avrebbe scattato una foto non all’altezza. Rudy, con tono divertito, ha replicato così: “Ma come, io pensavo che fossi tu a scattare le foto e a pubblicarle sui social di Gianni“. Nella didascalia della storia, Zerbi ha inserito la didascalia “La fine di un’epoca“, alludendo con ironia alla presunta rottura tra Anna e Gianni, proprio a causa della foto incriminata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Il siparietto, che ha divertito moltissimo gli utenti, serviva proprio ad ironizzare sulle accuse che spesso vengono rivolte alla coppia. Anna e Gianni sono affiatatissimi, ma attenzione: se il cantante non gradisce le foto scattatagli dalla moglie, la redarguisce aspramente, e prende il comando della situazione.

