Gigi D’Alessio: lo choc ed il ritorno di fiamma con l’ex compagna

Il cantante Gigi D’Alessio a distanza di trent’anni ha ritrovato una sua vecchia fiamma ed ora non la lascerà più andare.

Il cantante neomelodico e napoletano DOC negli anni della sua carriera non ha conquistato soltanto il cuore degli italiani, bensì quello di tante fanciulle, tra cui la sua ex compagna e cantante Anna Tatangelo, con cui ha avuto una relazione decennale. Eppure, i giochi sentimentali non sembrano essere finiti per Gigi D’Alessio, che adesso all’età di 53 anni pare rimettersi in gioco a piè pari. Soltanto poche sere fa una rivelazione romantica ha letteralmente smosso gli animi dei suoi fedeli ascoltatori.

Leggi anche —>>> Ferragnez: la trovata geniale ed il valoroso appoggio a Valentina Pitzalis

Gigi D’Alessio: continuerà a cantare per la donna del passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Il fatto è accaduto tre giorni fa e sotto gli occhi di tutti. Durante la scorsa puntata del programma televisivo The Voice Senior in onda su Rai 1. Gigi si trovava al suo solito posto in giuria, pronto ad ascoltare con fare attento la proposta del nuovo brano. Ed ecco, in un attimo, lampante: la rivelazione. La donna salita sul palco non è una sconosciuta, ma una sua vecchia ed intima conoscenza. Appena ha sentito la tonalità vocale della donna si è subito ricordato di lei.

Si tratta della cantante napoletana Laura Grey. Gigi, ha confessato come prima che la sua carriera di successo avesse inizio, soleva accompagnare musicalmente la voce della donna dalla suggestiva chioma durante le cerimonie matrimoniali. L’incontro spiazzante, ed avvenuto a distanza di trent’anni, non ha tardato a divenire il momento clou della serata.

Potrebbe interessarti anche —>>> Alberto Matano: rivela l’amore ed il suo tallone d’Achille

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Voice Of Italy (@thevoice_italy)

Al termine dell’esibizione la donna si è fatta riconoscere da Gigi, e tra risate ed aneddoti mozzafiato, Laura ha scelto il cantante come suo coach personale. E, ovviamente, il cantautore per eccellenza di storie d’amore dal grande finale ha accettato con immenso piacere la proposta, decidendo di seguire il suo percorso per la durata della trasmissione. Se ne vedranno delle belle.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.