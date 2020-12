Ginevra Lamborghini torna a sfidare Elettra con un look tagliente – FOTO

La sorella minore della più nota cantante Elettra si eleva al suo stesso livello di bellezza. Ginevra Lamborghini conquista così i follower

Continua la sfida a distanza tra le sorelle Lamborghini. Se Elettra attraversa un periodo di estasi della sua vita, caratterizzato dai preparativi e la conseguente cerimonia per il amtrimonio con dj Afrojack, Ginevra non se la passa poi così diversamente da lei.

Quest’ultima vanta di una notorietà in continua ascesa nel mondo dello spettacolo. In particolare le spiccate doti di cantante accendono una netta rivalità con la sorella maggiore. Tra le due non scorre buon sangue già da molto tempo a questa parte e l’assenteismo al matrimonio di Elettra è l’ennesima eccezione che conferma la regola.

L’atto di scorrettezza ingiustificato di Ginevra nei confronti della famiglia non è passato inosservato, ma gli animi tra le due sembrano non placarsi affatto. Chiaramente il “botta e risposta” arriva a distanza e non riguarda solo le due carriere da cantanti che il destino ha riservato ad entrambe

Ginevra Lamborghini, “frecciata” stordente per Elettra: bellissima

Non c’è mai stato affiatamento tra le due sorelle Lamborghini. Ed ora sia Elettra che Ginevra non se le mandano per nulla a fare, piuttosto che a dire. Il messaggio di auguri della “sorellina” al lieto evento di Elettra ha calcato ancor più un rapporto ai margini del deterioramento.

Una dimostrazione d’affetto molto fredda che allontana ancor più le speranze di una complicità che in fin dei conti non c’è mai stata. Ginevra và dritto per la sua strada, anzi è pronta a lanciare il “guanto” di sfida alla sorella maggiore, mandando in onda un video su “Real Time” che ripercorre i tratti più importanti del suo cammino di vita, naturalmente senza uno “stralcio” di condivisione e complicità.

Come se non bastasse, anche su Instagram la giovanissima e bellissima Ginevra ha raccolto il massimo dei consensi, grazie ad un look tagliente e affascinante che ha aizzato la folla fino al punto in cui il suo fascio luminoso di capelli lunghi e biondi ha portato a giudizi sopra le righe, a tratti persino superiori rispetto a quelli solitamente riservati ad Elettra

