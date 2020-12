Giusy Ferreri, il selfie al pianoforte: dolce ed irresistibile – FOTO

Giusy Ferreri in uno scatto semplice eppure terribilmente attraente, la cantante su Instagram scioglie il cuore dei suoi followers

Non è propriamente una influencer e non ha una presenza quotidiana sui social, ma è uno dei personaggi comunque più amati dal pubblico in Italia. Una delle cantanti più importanti dell’ultimo decennio nel nostro paese, seguita con grande affetto dai fan sul web. Parliamo di Giusy Ferreri, affermatasi al grande pubblico con la vittoria ad X-Factor nel 2008 e da lì impostasi con una carriera costellata di successi.

Giusy Ferreri, il fascino della normalità: semplice, ma bellissima e seducente