Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 dicembre: Armando viene picchiato

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 dicembre: Armando viene a scoprire del debito contratto da Marcello e cerca di aiutarlo in ogni modo.

Al Paradiso si prepara la festa di Sant’Ambrogio, patrono della città. Nel frattempo però le cose non vanno bene per molti personaggi. Federico ha scoperto l’identità del suo vero padre e adesso si rifiuta di parlare con la madre Silvia. Il ragazzo ha chiarito con Luciano, ma non può certo perdonare la donna che gli ha mentito per tutta la vita. Nel frattempo Marcello ha deciso di seguire Roberta a Bologna e quando lei lo ha saputo ha iniziato a fantastica sul loro futuro matrimonio. Peccato che il ritorno del Mantovano abbia complicato non poco le cose. Riuscirà Marcello a restituire tutti i soldi che gli deve?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 dicembre: Silvia scrive una lettera

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marcello non farà parola con Roberta del debito da saldare, ma il suo tormento non sfuggirà ad Armando. Appresa la notizia del ritorno del Mantovano, l’uomo deciderà di affrontarlo per proteggere Marcello. Le cose non si metteranno però bene per l’anziano magazziniere. Ferito e con la bici a pezzi, Armando deciderà allora di aiutare Marcello nell’unico modo che gli è rimasto: prestandogli i suoi soldi.

Nel frattempo la festa di Sant’Ambrogio è un vero fiasco. Fortunatamente Vittorio ha sempre la soluzione ad ogni problema.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Stefania spingerà Silvia a scrivere una lettera a Federico per scusarsi con lui e cercare di riallacciare il rapporto. Nel frattempo il ragazzo deciderà di affrontare Umberto e chiedergli spiegazioni.

