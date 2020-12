Jessica Franceschetti continua a far impazzire i suoi follower condividendo scatti esplosivi: la modella ha postato poco fa una foto meravigliosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti è inarrestabile sui social network: la modella continua a far impazzire i suoi follower condividendo scatti stupefacenti. La 31enne sa come sfruttare la vetrina di Instagram e le sue foto spopolano. La nativa di Vicenza è dotata di un corpo spettacolare e le sue curve mandano i fan in estasi.

Jessica, poco fa, ha mandato il web in tilt postando uno scatto da urlo. La classe 1988 indossa un reggiseno di colore rosso che fa fatica a contenere le sue forme. Tutti i post della vicentina conquistano sempre ottimi riscontri in termini di likes e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica è seguitissima sui social: il suo account Instagram vanta ben 1,1 milioni di follower. La splendida influencer, poco fa, ha pubblicato una fotografia mostruosa. La ragazza indossa un reggiseno di colore rosso che mette in risalto il suo mostruoso décolleté. La Franceschetti assume una posa sexy e le sue curve in primo piano fanno salire la temperatura del mondo del web.

Il post ha già collezionato 16mila cuoricini e numerosi commenti. “Bomba sexy”, “Rosso passione”, “Sei stupenda”. Gli utenti stanno commentando con enfasi utilizzando parole chiare ed emoticon eloquenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

La vicentina non ha soltanto un lato A spettacolare, ma anche un fondoschiena panoramico. La 31enne, qualche giorno fa, mostrò a tutti il suo didietro, valorizzato da un perizoma esagerato.

