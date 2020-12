Laura Pausini e il suo successo in Spagna, è tra i giudici di La Voz che sarebbe la versione spagnola di The Voice

La Pausini in Spagna è una star, ha condiviso la foto della copertina di un giornale noto spagnolo dove appare lei bellissima con un cappotto rosso e sotto il reggiseno. Al momento lei sta facendo uno dei giudici a La Voz, la versione spagnola di The Voice dove i cantanti si sfidano per vincere e ogni giudice segue una squadra.

Due dei sui talenti sono andati in finale rendendola orgogliosa. Per la Pausini non è stato facile registrare durante la pandemia le ultime puntate a giugno, tuttavia grazie all’attenzione degli studi a Madrid si è rassicurata e tutto è andato per il meglio.

Laura Pausini fa record si streaming su Spotify, è ‘unica artista italiana ad aver raggiunto questo numero

La cantante Laura Pausini è la prima artista italiana a superare 1 miliardo di streaming su Spotify. Un traguardo notevole e che lascia senza parole, ha sempre avuto successo come cantante ma questo è un risultato fenomenale. Complimenti Laura! Già l’anno scorso aveva superato i 6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify sempre superando ogni record diventando quindi l’artista italiana più ascoltata sulla piattaforma.

Inoltre è stata candidata per gli Academy Award 2021 e forse punta anche all’Oscar con la nuova canzone per il film uscito al cinema con Sophia Loren, La vita davanti a sé, il cui regista è suo figlio Edoardo Ponti. Il film è disponibile su Netflix. La canzone si chiama Io Sì ed è stata scritta da Diane Warren e verrà cantata da Laura per conquistare gli Academy Award.

Per Laura Pausini è un successo dietro l’altro senza sosta. Recentemente è stata anche direttrice per un numero intero del settimanale femminile Grazia, dove ha messo alla prova la sua creatività.

