Laura Torrisi senza veli sui social rivela: “Instagram vs realtà” – FOTO

Laura Torrisi senza veli sui social rivela: “Instagram vs realtà”. L’attrice ha fatto impazzire i suoi followers con gli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo

Laura Torrisi è una delle attrici italiane più amate degli ultimi decenni. Nel 1998 ha partecipato a Miss Italia, guadagnandosi il podio. Dopo qualche comparsa in alcuni film, nel 2006 ha raggiunto la popolarità partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alessia Marcuzzi. Nel 2007 ottenne il suo primo ruolo da protagonista in Una Moglie Bellissima, film di Leonardo Pieraccioni, con cui cominciò una storia d’amore che ha fatto sognare migliaia di italiani. Una sorta di favola moderna.

Con Leonardo Pieraccioni ha avuto una relazione importante durata per sette anni: nel 2010 ha messo al mondo la loro unica figlia Martina, che li terrà uniti per tutta la vita. Nel 2014 si sono lasciati in maniera del tutto consensuale e nel 2017 lei si è fidanzata con Luca Betti. Nonostante siano passati sei anni dalla fine della storia con il regista sono in molti a sperare in un ritorno di fiamma, mai dire mai, ma sembra abbastanza difficile che questo possa accadere. Sono in buoni rapporti ma l’amore sembra essere finito per sempre.

Martina però è la loro grande gioia, un piccolo miracolo che li terrà legati per il resto delle loro vite. Pubblicano spesso sui social momenti dove sono insieme e condividono piccoli momenti di ogni giorno.