Lazio, lutto in casa biancoceleste: è morto il portavoce Arturo Diaconale

Questa mattina, dopo aver lottato per diverso tempo contro un male incurabile, è deceduto, all’età di 75 anni, il portavoce ufficiale della Lazio, Arturo Diaconale.

Lutto in casa Lazio che piange la scomparsa di Arturo Diaconale, il giornalista che ricopriva il ruolo di portavoce ufficiale della società. Diaconale è deceduto nella sua casa di Roma all’età di 75 anni, dopo aver combattuto per diverso tempo contro un male incurabile. Dopo la tragica notizia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per ricordare lo storico giornalista che dal 2016 era entrato nel club biancoceleste.

Lazio, lutto in casa biancoceleste: è morto il portavoce ufficiale Arturo Diaconale

La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia pic.twitter.com/JirpwXx2QK — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 1, 2020



Questa mattina, martedì 1 dicembre, è deceduto, nella sua casa romana, Arturo Diaconale. Lo storico giornalista, che era anche il portavoce ufficiale della Lazio, aveva 75 anni e da tempo combatteva contro un male incurabile. A dare la triste notizia è stato lo stesso club biancoceleste che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “La società, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia“.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio susseguitisi, tra cui quello della Figc e del presidente Gravina, della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

Nel corso della sua carriera, iniziata come giornalista per Il Giornale di Sicilia, Diaconale aveva collaborato con la redazione de Il Giornale e con il telegiornale, in onda su Italia 1, Studio Aperto. Successivamente divenne il direttore del settimanale L’Opinione, dove è rimasto sino a quest’anno. Nel 2015 è stato eletto membro del Consiglio di Amministrazione della RAI dalla Commissione di Vigilanza Rai, carica mantenuta sino al 2018, mentre nel 2016 divenne il portavoce ufficiale della Lazio.

Ci ha lasciato Arturo Diaconale.Giornalista gentiluomo e nello stesso tempo uomo coraggioso.Abbiamo combattuto insieme molte battaglie nella scuola di Indro Montanelli.Non posso dimenticare il suo impegno anche con @forza_italia .Riposa in pace.Ciao Arturo! — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 1, 2020



Diaconale è stato anche vice-segretario nazionale della Fnsi e segretario dell’Associazione Stampa Romana.

