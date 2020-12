Maradona, Claudia Villafañe sbotta: “Se vedi come è morto Maradona, muori anche tu”

Maradona, l’ex moglie Claudia Villafañe avrebbe fatto delle dichiarazioni shock all’amico del Diez, Oscar Ruggeri. Cosa trapela questa frase?

Diego Armando Maradona, la scomparsa improvvisa del calciatore porta con sé ancora strascichi, non poco rilevanti date le indagini che stanno procedendo per le accuse mosse nei confronti del medico del Diez. Ma andiamo con ordine. Oscar Ruggeri ha riportato in una trasmissione TV una frase pronunciata dalla ex moglie di Maradona, Claudia Villafañe: “Cabezón, se vedi dove è morto Diego. Muori anche tu”. Una frase sicuramente d’impatto, che dà molto da pensare e che va a corroborare quanto dichiarato sinora, ovvero che la morte di Maradona poteva assolutamente essere evitata. La negligenza del medico curante dell’ex calciatore avrebbe cagionato la morte. Una pista che pare stia prendendo forma dagli spunti investigativi che stanno emergendo e su cui si sta valutando l’ipotesi di reato.

Maradona, omicidio colposo?

Sono tantissimi gli interrogativi che circondano la morte di Maradona; ad esempio qualcuno fa leva sull’eccesiva attesa – 12 ore – prima che arrivassero i soccorsi, altri invece si chiedono se sia proprio la caduta di Maradona che gli ha fatto battere la testa ad averne determinato il decesso, trattando con leggerezza quel trauma. I reati che già emergerebbero da una prima indagine sarebbero molto gravi: omicidio colposo e abbandono di persona. Un intero equipe è pertanto pronto per valutare tutti gli step da seguire per scoprire la verità.

Si attende l’esito definitivo degli accertamenti esperiti dai tecnici sul cadavere del D10S. Atteso questo step, si valuterà come procedere con le indagini.

