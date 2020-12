Maria Grazia Cucinotta, ricordi d’estate: decolleté da urlo – FOTO

Maria Grazia Cucinotta, nostalgia dell’estate per l’attrice che ripesca uno scatto di qualche mese fa: scollatura pazzesca come sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Agli inizi della sua carriera, da giovanissima, tra fine anni 80 e i primi anni 90 è stata una delle icone sexy all’italiana a livelli assoluti. Anche oggi, passato un po’ di tempo, mantiene decisamente intatto il suo fascino ed è conosciutissima in tutto il mondo. Maria Grazia Cucinotta, nonostante il trascorrere degli anni, rimane una donna bellissima. Con gli strumenti di oggi, come i social network, seguitissima dai suoi fan e molto apprezzata. Il suo profilo Instagram è una vera e propria manna per gli appassionati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria Grazia Cucinotta: attrice mostra la sua primavera e il web implode – FOTO

Maria Grazia Cucinotta, bellezza sensuale ed esplosiva senza tempo: le curve incantano oggi come allora

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

La splendida siciliana ha oggi 52 anni, ma rimane bella come un fiore e soprattutto conservando tutto del fascino prorompente che l’ha imposta all’attenzione internazionale. Le sue curve generose ancora oggi fanno girare la testa e lei le ripropone, quest’oggi, in una veste particolarmente intrigante. Con l’inverno ormai alle porte, Maria Grazia si lascia andare alla nostalgia e ripensa all’estate, alle vacanze trascorsa nell’isola siciliana di Salina, nell’arcipelago delle Isole Eolie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria Grazia Cucinotta meravigliosa in bianco, il lato A è fantastico – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Lo scatto conturbante, in camicetta, mette in risalto, al solito, una scollatura generosissima e che ha fatto sognare e fa sognare ancora generazioni di italiani. Un lato A esplosivo e che non necessita di altri commenti, la fantasia si accende in un lampo e i fan apprezzano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter