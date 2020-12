Mercedesz Henger nel suo letto con sorrisi maliziosi, una dea – FOTO

Mercedesz Henger accenna un sorriso per i fans che vogliono iniziare al meglio la giornata: altra dose di likes per la figlia di Eva

Non finisce mai di stupire la tanto dolce, quanto strabiliante Mercedesz Henger. Come per poche, anche per lei il “Buongiorno” si vede dal mattino ed è subito raggiante con il suo fascio luminoso di capelli.

La figlia dell’attrice Eva Henger è davvero inarrivabile per una bellezza della sua età. Ogni giorno tonifica i muscoli facendo ginnastica. Questo è un modo per tenersi in forma e dominare in lungo e in largo tra le dive più attraenti degli ultimi anni. Il nome che porta dietro le spalle è tra i più conosciuti nel mondo dello spettacolo, ma lei lo sta onorando come meglio non poteva.

Mercedesz dunque si è guadagnata con largo anticipo, l’etichetta di Eva Henger Junior, anche se il rapporto con la madre non è certamente idilliaco. Lei aveva risposto agli ultimi attacchi mediatici della madre sul rapporto di coppia, ma Mercedesz ha risposto con il silenzio e un nuovo colpo di bellezza assoluta

Mercedesz Henger, il sorriso dei giorni migliori

Non poteva mancare neanche stavolta all’appuntamento con il “Buongiorno”, la fantastica e attraente Mercedesz Henger. In questo periodo la figlia “ingrata” secondo mamma Eva vive un periodo davvero fantastico, in seno alla felicità dei giorni migliori.

Lei dimostra un affiatamento unico con il fidanzato, tant’è che l’ultima volta insieme hanno celebrato il loro amore, attraverso scatti davvero accattivanti. L’evento era anche un’occasione imperdibile per assistere ad un repertorio estetico “illegale”, graziato da un fisico spettacolare.

Questa volta però a regnare in una primissimo piano di “buon mattino” è un sorriso sincero e a tratti malizioso, accompagnato dalla purezza di una giovane ragazza. Con quei capelli mossi e fin troppo esposti al “vento” sembra davvero un’altra persona, ma gli occhi chiari e pieni d’amore sono gli stessi di coloro che sanno regalare anche il proprio cuore, a chi ne ha bisogno

