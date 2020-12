Milano, Selvaggia Lucarelli: “Non siamo stati presi in considerazione”

Selvaggia Lucarelli difende Milano e la situazione riguardo al Covid: “La città è piegata e i colpevoli stanno zitti”, ecco a cosa si riferisce

La Lombardia sta per uscire dalla zona rossa e tra poco entrerà nella categoria delle regioni con rischio moderato, ma sono tante le polemiche dei cittadini e dei vip che vivono a Milano. Tra questi arriva il commento di Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle e opinionista, che ha risposto ad una lettera da parte di una signora contro la situazione che il Nord sta vivendo a causa della pandemia. “Cara Selvaggia, mi chiamo Francesca, ho 32 anni e sono di Genova – inizia così la lettera – una delle tante “congiunte fuori regione” che non potrà vedere i propri affetti per l’assenza di una comprovata necessità, come si evince dall’attuale dpcm. E siamo in tantissimi, con questo problema”. La lettera continua: “Ma purtroppo non siamo stati presi in considerazione, fin dallo scorso lockdown – e poi ancora – Mentre il Governo pensa a come mandare avanti l’economia, in particolare durante il periodo natalizio, noi rimaniamo nell’ombra”.

Milano, la risposta di Selvaggia Lucarelli

“Cara Francesca, capisco bene il suo punto di vista e le sono vicina, ma credo che dopo quello che è accaduto quest’estate – inizia Selvaggia Lucarelli – (libera circolazione da nord a sud, vacanze e ricongiungimenti), non possiamo permetterci di far circolare di nuovo il virus ovunque”. E poi continua l’opinionista: “Se è vero che il Nord, purtroppo, è ormai in una situazione complessa – spiega – alcune regioni del centro e del Sud hanno ancora una situazione gestibile. Dobbiamo proteggere gli altri”.

La Lucarelli è molto chiara: “Chi è responsabile rinunci alla libertà”.

