Drammatico incidente sul lavoro: giovane autista muore schiacciato

Un autista di 36 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro consumatosi nel pomeriggio di ieri in via Fauser a Novara.

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 36 anni è deceduto nella giornata di ieri a Novara. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto da un macchinario di cui era in corso il carico su un rimorchio. Giunti sul posto, i soccorsi del 118 hanno prestato le prime cure al 36enne che è stato portato d’urgenza in ospedale, dove poco dopo è deceduto. Sulla tragedia sono in corso le indagini dei carabinieri che dovranno stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 novembre, a Novara, dove un autista di un’azienda di Nichelino è deceduto. La vittima è Alessandro Strazzacappa, 36enne di San Sebastiano da Po, in provincia di Torino. Stando a quanto trapelato sino ad ora, come riporta la redazione di Torino Today, il 36enne si trovava davanti ad un’azienda in via Fauser, quando improvvisamente è rimasto schiacciato da un macchinario, caduto da un rimorchio, del quale si stava effettuando il carico.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno immediatamente trasportato presso l’ospedale Maggiore di Novara. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici del nosocomio di salvargli la vita, il giovane è deceduto per le gravi ferite riportate nell’incidente

Intervenuti, oltre ai soccorsi, i vigili del fuoco, il personale dello Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) ed i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

La vittima lascia, come riporta di Torino Today, i genitori e la sorella con cui viveva in una cascina nel comune del torinese.

