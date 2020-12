Pagare con carta e bancomat, tutti gli incentivi del governo

Il governo vuole incentivare i pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat per limitare i contanti non tacciabili. Ecco i vantaggi.

Il Natale si avvicina e in un momento come quello che stiamo passando, un po’ di spese natalizie non potranno che migliorare gli umori. Sono già molte le persone che si stanno affrettando a comprare i regali di Natale. Mai come quest’anno il Natale è stato così atteso e la riunione familiare sotto l’albero così apprezzata. Così desiderata. Moltissime famiglie sono state separate a causa del Lockdown. Più di 50.000 avranno un posto vuoto a tavola. Mai come questo Natale sentiamo l’esigenza di passare anche solamente un giorno vicino ai nostri cari, che probabilmente, non vediamo da tanto. Non viviamo da tanto.

Pagare con carta e bancomat, i vantaggi

Il governo vuole incentivare l’uso della moneta elettronica limitando così il pagamento in contanti. Per questo, sulle spese natalizie scatta il cashback. Ci sarà un rimborso del 10% sulle spese effettuate con carta di credito o bancomat. Il rimborso può arrivare fino a 150 euro nel periodo limitato a dicembre. Questo meccanismo funziona dopo aver effettuate almeno 10 operazioni senza importi minimi di spesa. Per ogni acquisto, anche se si superano i 150 euro, l’importo massimo rimborsabile sarà di 15 euro. Ricordiamo che le spese online non potranno godere di alcun rimborso.

Da oggi inoltre, sarà possibile richiedere il codice lotteria per partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini. Al momento del pagamento di un acquisto fatto con carta di credito o bancomat vengono generati tanti biglietti quanti sono gli euro spesi, fino ad un massimo di mille. Sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi, anche per gli esercenti, che ammontano a 5 milioni per l’estrazione annuale. La lotteria comincerà a partire dal 1° gennaio 2021.

