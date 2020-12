Paola Di Benedetto su Gaia: “Quasi quasi mi ricorda qualcuno” – FOTO

Paola Di Benedetto ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram dopo aver incontrato la cantante Gaia Gozzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Paola Di Benedetto incontra Gaia Gozzi. La vincitrice della scorsa edizione del GF Vip incontra la vincitrice della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante è stata ospite di RTL 102.5, sul palco di un Live nonché del Meet&Greet virtuale con gli ascoltatori della radio e insieme a Enrico Galletti e Paola Di Benedetto.

Con quest’ultima è stata in diretta in radiovisione. A seguito di questa serata, oggi Paola ha voluto dedicare un post all’artista italo-brasiliana. Così ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram. Nell’immagine in questione compaiono entrambe, sfoggiando un sorriso smagliante.

Paola Di Benedetto, il post dopo l’incontro con Gaia Gozzi – FOTO