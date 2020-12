Paola Saulino, in intimo fa sognare: curve mozzafiato – FOTO

Paola Saulino regala ai suoi fan un ennesimo scatto da infarto su Instagram, la sexy influencer in intimo espone forme maliziose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Saulino 🍯 (@insta_paolina)

Provocatoria, sensuale, esagerata, maliziosa. Tutto questo è Paola Saulino, influencer tra le più conturbanti degli ultimi tempi su Instagram. Famosa già da qualche anno per il suo stile decisamente senza filtri, sin dal celeberrimo ‘Pompa Tour’ in occasione del referendum costituzionale di quattro anni fa, la procace napoletana ci ha preso gusto e ormai è una vera e propria star sui social network. Il suo repertorio è fatto di scatti particolarmente audaci, dirette ironiche sul calcio, altre su temi di vera e propria educazione sessuale e molto altro ancora. Il tutto, con sempre, sullo sfondo, un modo sempre nuovo e ammiccante di proporre la propria fisicità esplosiva, con provocazioni intellettuali e non.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Paola Saulino, il messaggio senza veli per la maestra d’asilo licenziata – FOTO

Paola Saulino, formosa ed irresistibile: il dettaglio in primo piano fa impazzire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Saulino 🍯 (@insta_paolina)

Quest’oggi, Paola decide di far girare ulteriormente la testa ai suoi fan, con un semplice ‘buongiorno’, ma con una foto fatta decisamente a modo suo. E cioè, seduta, in lingerie intima, in modo da poter ben apprezzare le sue curve generosissime e mozzafiato. Le trasparenze lasciano intravedere le sue grazie, mai come la sua posa accattivante, da seduta, ma con una gamba opportunamente sollevata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Paola Saulino in body a rete, il doppio dettaglio bollente infiamma Instagram – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Saulino 🍯 (@insta_paolina)

Una posa maliziosa che evidenzia le rotondità dei suoi fianchi e soprattutto concentra l’attenzione sul dettaglio inguinale. Non servono altri commenti. Bastano e avanzano quelli dei followers, semplicemente estasiati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter