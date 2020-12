Pippo Franco a I Soliti Ignoti: “Vado da uno psichiatra”

Pippo Franco è stato uno degli ospiti famosi al programma di Amadeus I Soliti Ignoti. Per il periodo natalizio si alterneranno i vip per beneficienza

Il programma condotto da Amadeus sta avendo molto successo, infatti I Soliti Ignoti viene seguito da molti italiani che si divertono insieme ai concorrenti. Da adesso fino alla fine del periodo natalizio, parteciperanno anche i vip che si alterneranno in studio per provare a vincere la cifra più alta, da devolvere poi a un’associazione che si occupa di bambini sfruttati. La guest star della scorsa puntata è stata Pippo Franco, che con la sua performance ha fatto impazzire i telespettatori che poi non hanno perso occasione di commentare la serata via social.

Pippo Franco a I soliti ignoti: cosa ha notato il pubblico?

Pippo Franco, il comico italiano che ha fatto divertire con le sue performance tutti gli italiani durante i suoi spettacoli, ieri sera non è stato così brillante e questo il pubblico lo ha notato immediatamente. Infatti non è riuscito a indovinare la maggior parte delle identità misteriose. Così durante il gioco l’attore, avendo perso tutte le speranze, davanti a un giovane di Nettuno ha esclamato: “Se sbaglio anche questa vado da uno psichiatra”. Per fortuna il comico è riuscito a risolvere il mistero, il ragazzo era un surfista, proprio come intuito da Franco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da solitiignotiilritornoofficial (@solitiignotiilritornoofficial)

Pippo è riuscito a vincere 35.000 euro indovinando almeno l’ultima identità. Quella del 30 novembre è stata solo la prima di una serie di puntate speciali.

