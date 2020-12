Sabrina Salerno in palestra con una mise da capogiro, bellissima-FOTO

La Salerno scatta una foto in palestra e appare con una mise molto sexy con lato A completamente in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La cantante Sabrina Salerno, inizia la settimana con la palestra e un selfie. Scatta una foto in palestra con indosso una mise molto sensuale, che lascia il lato A completamente in vista. La Salerno spesso condivide foto molto sensuali sul suo account Instagram, attirando l’attenzioni di molti uomini che a volte cedono al suo fascino e le mandano dei messaggi che però lei non gradisce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Laura Pausini sulla copertina di Estilo DF in cappotto e reggiseno, spettacolo-FOTO

Sabrina Salerno condanna gli uomini che mandano foto nude di se stessi alle donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Quando si ha un profilo pubblico su Instagram o Facebook, chiunque può visionare le foto e commentarle come crede. A volte però capitano messaggi spiacevoli e risposte con foto sgradevoli di nudità. Questo è quello che è capitato a Sabrina Salerno che ha raccontato nelle stories Instagram, che un uomo le ha mandato foto di se stesso nudo. Allora la cantante si è rivolta a questi personaggi, parlando a nome di tutte le donne e dicendo che non fa piacere alla donne ricevere queste foto.

Inoltre ha spiegato che spesso sono proprio i social a censurare le immagini, ma qualora questo non accadesse si possono prendere delle misure contro questi personaggi. La cosa migliore è infatti come spiega la Salerno, di segnalare i profili al sito direttamente, esistono delle opzioni cliccando sui tre puntini in alto a destra di ogni foto. Lì si potrà segnalare un account che si ritiene non rispettoso dei codici di condotta di Instagram e il sito provvederà a verificare e punire.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Paola Iezzi manda in estasi… che fisico in costume, sublime – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

C’è inoltre la possibilità di motivare il gesto della segnalazione e in questo caso la Salerno ha cliccato sull’opzione “Nudo o pornografia”. Questo è un modo per tutelare gli utenti dei social in modo corretto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.