Sara Croce, tutina aderente total gold e sguardo provocante – FOTO

Sara Croce ha condiviso uno nuovo scatto dedicato ai suoi follower per scatenare le fantasie in questo martedì di inizio dicembre

La Bonas di “Avanti un altro” ha pubblicato una foto sui social vestita con una tutina elegante color oro. Sara Croce delizia i suoi fan con il Lato A che fa capolino con prepotenza davanti all’obiettivo di un sapiente fotografo. Il sole illumina il suo viso dolce e provocante mentre si porta le mani tra i capelli. La modella è stata portata al successo dal programma condotto da Paolo Bonolis, che tornerà in onda a gennaio dell’anno prossimo e le cui registrazioni si stanno svolgendo in questo periodo nella capitale. Nell’ultimo scatto, la 22enne di Garlasco è avvolta da una tutina total gold che mette in evidenza le sue forme sinuose e il fisico asciutto e snello. Sara Croce è seduta su un divanetto con le gambe accavallate e tra i suoi seguaci magari c’è chi immagina di stare accanto a lei.

