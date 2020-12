Scandalo in aereo, i servizi speciali di una Hostess per guadagnare di più

Scandalo in aereo, una hostess della British Airways aveva trovato un modo per arrotondare lo stipendio, ai suoi clienti non mancava niente

Volare non è mai stato così divertente. E’ stato scoperto il gioco di una hostess della British Airways che offriva dei servizi extra a molti passeggeri degli aerei, sia in volo che una volta atterrati. Un modo per arrotondare lo stipendio ed avere a fine mese un guadagno maggiore rispetto a quello stabilito. Ma qual era il prezzo da pagare? Incontri piccanti e qualche minuto di svago, vendita di biancheria intima e di slip. Un vero e proprio business e un successo assicurato.

Servizio in aereo di hostess: di cosa si tratta?

Sembra che tutto sia partito da un annuncio sui social, infatti l’hostess aveva pubblicato sui profili creati appositamente i suoi servizi con tanto di tariffario. Un paio di slip veniva venduto al fantastico prezzo di 33 sterline. Per non parlare poi di prestazioni sessuali sia in volo che in hotel una volta atterrati. Nel giro di poco tempo la donna si è creata una cerchia di persone che non vedevano l’ora di spiccare il volo. Ma poi qualcosa è andato storto e la sua compagnia aerea è venuta a conoscenza di questo giochino.

La reazione di British Airways

La compagnia aerea con cui lavorava la donna ha aperto un’inchiesta interna per trovare l’hostess. “Ci aspettiamo i più alti standard etico-comportamentali dai nostri dipendenti – annuncia l’azienda inglese – ed è per questo che stiamo indagando sull’accaduto”.

Varie testate giornalistiche inglesi hanno riportato la notizia che ha sconvolto il Paese, tra cui anche il Daily Mail.

