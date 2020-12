Torino: arrestato trentasettenne dopo aver baciato una bambina al parco

A Torino è stato arrestato un trentasettenne dopo aver baciato sulle labbra una bambina. Gli urli della mamma hanno dato l’allarme

Un uomo di trentasette anni di origini tedesche è stato arrestato per violenza sessuale. L’indagato avrebbe bloccato, abbracciato e baciato sulle labbra una bambina di 7 anni, approfittando di un attimo di distrazione della mamma in un parco pubblico nel quartiere di Santa Rita a Torino. Le urla della mamma hanno fatto scattare subito l’allarme, immediatamente sono arrivati sul posto altri testimoni.

Torino: arrestato trentasettenne. Cosa è successo?

Non si fermano gli atti di violenza sessuale sulle donne e sulle minorenni. Così nel parco pubblico del quartiere di Santa Rita a Torino, un uomo tedesco di trentasette anni, senza fissa dimora, non ha perso occasione di molestare una bambina. Secondo le ricostruzioni l’avrebbe bloccata, abbracciata e poi baciata sulle labbra. La mamma appena accorta, ha iniziato a urlare attirando l’attenzione di una pattuglia di carabinieri che si trovava in zona. Gli agenti di polizia sono intervenuti e hanno subito fermato il 37enne. Le indagini stanno ora cercando di accertare se l’uomo si sia reso responsabile di altri episodi simili nel quartiere: la bambina, visitata in ospedale, è stata invece sottoposta a profilassi per verifica di sospetta infezione da Covid.

Altri casi

Non è di certo la prima volta che accadono eventi così terrificanti. Nonostante le tante manifestazioni e appelli che costantemente vengono fatti in tutto il mondo, le brutte storie continuano a mostrarsi. Proprio qualche giorno fa è stato arrestato un ragazzo di ventitré anni che ha tentato la fuga dopo essere stato accusato di violenza sessuale sulla cugina di dodici anni.

I genitori della vittima, racconta il Resto del Carlino, hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine dopo aver scoperto che la figlia era all’ottavo mese di gravidanza.

