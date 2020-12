Un Posto al Sole anticipazioni 1 dicembre: il malessere di Bianca Boschi. Intanto Clara e Alberto sono di nuovo ai ferri corti dopo la nascita del loro bambino

Roberto Ferri insieme alla sua alleata Lara si preparano per l’attacco finale: oramai per Marina e Fabrizio non c’è scampo. I Cantieri stanno per dichiarare bancarotta, Marina non ha mai vissuto un momento della sua carriera così difficile in tutta la sua vita. Gli sforzi per recuperare non hanno avuto l’esito sperato e oramai sembrano non esserci più speranze. Marina ha cercato di affrontare con spirito combattivo mentre Fabrizio comincia a pensare che per loro non ci sia più niente da fare.

Un Posto al Sole anticipazioni 1 dicembre: Clara e Alberto di nuovo ai ferri corti

Clara ha partorito: la nascita del piccolo Palladini ha fatto pensare che le cose tra lei e Alberto potessero risolversi una volta e per tutte. Tra i due, però, parte di nuovo lo scontro: Clara sperava che Alberto potesse dedicarsi anima e corpo al loro bambino, ma Alberto non è ancora pronto neanche per riprovare a convivere con la madre di suo figlio.

