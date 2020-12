Il VIDEO a luci rosse di Guendalina Tavassi: lo strazio del marito Umberto D’Aponte

Umberto D’Aponte è sconvolto per quanto è accaduto a sua moglie, Guendalina Tavassi: sul web, circolano dei video a luci rosse che l’influencer avrebbe girato per lui

Guendalina Tavassi è nuovamente nell’occhio del ciclone per via di alcuni filmati “hard”, finiti inspiegabilmente in rete. Suo marito, Umberto D’Aponte, ha parlato del difficile momento che stanno attraversando a Live – Non è la D’Urso: “Guenda è più forte di me, io sto proprio male“. L’influencer, vittima di un tentativo di hackeraggio andato a buon fine, sembra stia reagendo con forza allo scandalo.

Ma suo marito si è dimostrato alquanto provato dal tutto, al punto da chiudere i profili social.

Guendalina Tavassi e il video hard: parla il marito Umberto D’Aponte