Will Smith: avete mai visto suo figlio? Si definisce “senza genere”

Conoscete il figlio di Will Smith? Ecco com’è oggi il dolce bambino de La ricerca della felicità: capelli rosa e gonna. Chi è Jaden Smith

Chi non conosce Will Smith? Il grande attore, rapper e produttore cinematografico statunitense è una star di successo a livello internazionale. Nell’aprile del 2007 la rivista Newsweek lo ha definito il più potente attore di Hollywood, colui che ha raggiunto fama mondiale negli anni novanta dopo aver recitato nella serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air. Molto attivo nell’ambito della beneficenza, insieme alla sua seconda moglie Jada Pinkett ha fondato Will and Jada Foundation, che raccoglie soldi per l’educazione e l’aiuto per i bambini delle famiglie meno abbienti. Insieme hanno avuto due figli, tra cui Jaden Smith un ragazzo di ventidue anni. Lo avete mai visto?

Will Smith: chi è il figlio Jaden?

Jaden Smith è molto diverso dal dolce bambino apparso in molti film, primo fra tutti La ricerca della felicità di Gabriele Muccino. La commovente pellicola del 2007 gli ha aperto la strada verso il mondo del cinema, ha infatti poi recitato in Ultimatum alla Terra, The Karate Kid e After Earth, ancora una volta insieme al padre. Oggi non è solo un attore, ma anche rapper, ballerino, modello e stilista, insomma un vero e proprio personaggio pubblico. Rappresenta il mondo della moda: stile innovativo, di libertà di espressione. Molti lo definiscono complottista teorico della cospirazione, lui allude solo all’essere senza genere, infatti il suo modello di educazione si allontana dagli stereotipi e cliché sul proprio sesso.

Anche il suo modo di vestire si discosta dalla normalità: capelli rosa e una gonna è tutto quello che gli serve per essere se stesso.

