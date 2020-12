Diciamo addio all’effetto a tendina: tutti i rimedi per avere braccia sode

Le braccia a tendina sono il punto debole di moltissime donne. Appaiono rilassate e poco snelle, togliendo armonia alla silhouette. Oggi però, ti proponiamo delle soluzioni per ottenere braccia sode e scolpite.

Le braccia a tendina sono un rilassamento cutaneo molto comune, che compare in particolar modo con l’avanzare del tempo.

Con il trascorrere degli anni e uno stile di vita maggiormente sedentario la pelle tende infatti ad essere meno elastica. Il muscolo si rilassa e le braccia appaiono informi e poco snelle, creando moltissimo disagio.

Esistono però dei rimedi per poter contrastare sia i cedimenti e sia gli accumuli di grasso. Oltre a tutte le proposte e metodi estetici o chirurgici, puoi rimediare tu stessa con una cure beauty casalinga.

Scopriamola insieme.

Rimedi contro le braccia a tendina

Innanzitutto le braccia risentono moltissimo della perdita di peso. Se si tratta poi di una diminuzione considerevole ed in poco tempo, sarà una conseguenza inevitabile. Le braccia “svuotate” dallo strato di grasso, assumeranno un aspetto rilassato e poco tonico.

Per questo, il primo consiglio è quello di mantenere sotto controllo il tuo peso e proseguire con un’alimentazione sana ed equilibrata. Deve essere compresa una buona idratazione, in modo da garantire elasticità alla tua pelle.

Per rassodare le tue braccia ti basterà poi eseguire degli esercizi mirati, che facciano lavorare i muscoli delle tue braccia. In questo modo si ridurrà la massa grassa, in favore della massa magra.

Vediamo nel dettaglio dei piccoli esercizi che puoi eseguire comodamente a casa tua tutti i giorni.

Plank. Un esercizio utilissimo per il rassodamento delle braccia e che puoi compiere in modo molto semplice. Se sei alle prime armi, procedi con il plank con le ginocchia poggiate a terra, sarà più semplice ma l’effetto sarà il medesimo!

Flessioni. Un esercizio eccellente per rendere le tue braccia toniche. Anche in questo caso, se ti trovi in difficoltà, procedi con delle flessioni tenendo le ginocchia a terra.

Rotazioni delle braccia. Un semplice movimento che potrà aiutarti a mantenere una buona elasticità della pelle e che ti ruberà pochissimi minuti.

Infine, per concludere la tua cure beauty delle braccia, ricordati di applicare delle creme che abbiano degli ingredienti specifici. Tra questi acquista dei prodotti che abbiano al loro interno vitamina C, collageni ed acido ialuronico. La prima donerà elasticità all’epidermide, mentre le altre due ti aiuteranno nella compattezza della pelle.

Accettare il proprio corpo è il primo rimedio da applicare. Dopodiché, prova uno di questi metodi e rimarrai stupito dei miglioramenti delle tue braccia!

