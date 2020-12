Alessia Marcuzzi è la protagonista di una copertina molto importante in cui le sue gambe chilometriche sono in primissimo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate dal popolo italiano. La romana ha lavorato per programmi e trasmissioni di assoluto livello, con ottimi risultati a livello di share televisivo. Nella sua immensa carriera, la classe 1972 ha condotto programmi come ‘Festivalbar’ (dal 1996 al 2002), ‘Mai dire gol’ (dal 1997 al 2000), ‘Le Iene’ (dal 2001 al 2005, per poi ritornare nel 2018), ‘Grande Fratello’ e ‘L’isola dei Famosi’. Come se non bastasse, la Marcuzzi ha preso parte anche a fiction come ‘Carabinieri’, ‘Camera Café’ e ‘Così fan tutte’.

Alessia è attivissima sui social network: ogni giorno delizia i suoi 5 milioni di follower con scatti da urlo in cui mette in mostra il suo fascino e le sue curve. La conduttrice, poco fa, ha postato una foto che la ritrae su una copertina di una rivista molto importante. Le sue gambe chilometriche sono in primissimo piano e il popolo del web cerca di capire un dettaglio piccante. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Alessia Marcuzzi in copertina: gambe da urlo, ma lo slip?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Lo scatto di Alessia Marcuzzi in copertina fa letteralmente impazzire tutti. La 48enne è seduta su una poltrona e ha le gambe sollevate. La presentatrice indossa ai piedi dei tacchi vertiginosi. Una piccola porzione del suo fondoschiena è ben visibile e un dettaglio – decisamente bollente- non si capisce. La nativa di Roma è una bomba sexy e lascia il dubbio sul fatto che lo slip ci sia oppure no.

Lo scatto ha collezionato in pochi minuti 13mila cuoricini. “Libere di sognare, libere di amare, libere di vivere la vita che vogliamo, lontano dai pregiudizi”. Inizia con un pensiero molto profondo il lunghissimo messaggio scritto dalla Marcuzzi nella didascalia. Dopo il pensiero, la presentatrice ha ringraziato chi ha scelto di piazzarla in copertina e tutti quelli che hanno curato la sua immagine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

La conduttrice, nella giornata di sabato, ha deliziato la sua platea indossando un body che ha subito surriscaldato la temperatura sui social.

