Allerta alimentare, ritirato prodotto caseario per listeria

Continuano le segnalazioni da parte del Ministero della Salute, questa volta ritirato dal mercato un formaggio a latte crudo per presenza di listeria

In queste ultime settimane la lista dei prodotti ritirati dal mercato per presenza di contaminanti pericolosi per la nostra salute continua a crescere. Nei giorni scorsi il Ministero ha bloccato diversi prodotti da forno per la presenza si ossido di etilene oltre i limiti nei semi di sesamo, ma anche insaccati e latte a lunga conservazione.

Ritirato un lotto di salsiccia abruzzese appassita piccante distribuita con codice IT 1609 L CE a marchio Tavola Italia. Le analisi del Servizio veterinario Isp. Alimenti dell’O.A. Asl di Frosinone hanno riscontrato la presenza di Salmonella Derby. Il prodotto indicato è stato venduto in confezioni da circa 200 grammi con il numero di lotto 250920 e la scadenza 21/07/2021.

Nel mirino anche il lotto 20288 che riguarda il latte intero UHT Milbona della Lidl da un litro, ritirato per via di una potenziale perdita di sterilità delle confezioni.

Formaggio a latte crudo ritirato per listeria, vediamo quale

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di Formaggio a latte crudo – Formaggella, a marchio Chiarelli Pierluigi. Il motivo è la presenza di “Listeria monocytogenes rilevata in autocontrollo”.

Il prodotto in questione è pre-imballato e venduto in unità a peso variabile, il numero di lotto il 02102020. Come riportato nel comunicato il formaggio è commercializzato esclusivamente presso l’azienda di trasformazione latte dal 12/10/2020 al 16/11/2020.

Il marchio del prodotto e la ragione sociale dell’OSA è Chiarelli Pierluigi, il marchio del produttore non dichiarato ma la sede dello stabilimento si trova in Località Sette Colli, a Lovere in provincia di Bergamo. Tutti coloro che hanno acquistato il formaggio sono invitati a “non consumare il prodotto ed a restituirlo al produttore”.

