Anna Falchi senza filtri sull’ex Fiorello: “Quando stavamo insieme le pareti tremavano”

L’attrice Anna Falchi ha raccontato, non senza sorprese, il suo passato sentimentale con lo showman Rosario Fiorello: “Ero sempre da lui e…”

L’attrice “sexy simbol” degli anni ’90, Anna Falchi racconta i momenti più intensi vissuti sotto le lenzuola con lo showman Rosario Fiorello. I due hanno avuto una bellissima storia d’amore nata dietro le quinte del palcoscenico delle grandi occasioni: Sanremo.

Allora correva l’anno 1995, quando a condurre la trasmissione fu la coppia composta da Pippo Baudo e Claudia Kool. In quell’edizione, colui che si affermerà tra gli showman e leader carismatici più apprezzati dagli italiani era un concorrente, in lizza per il premio finale.

Anna Falchi invece ricopriva il ruolo di valletta dell’edizione numero 45 del Festival della Canzone Italiana. Solo a distanza di tanti anni da quei fantastici momenti, l’attrice finlandese, naturalizzata italiana racconta i dettagli di ciò che accadeva tra una puntata e l’altra, nel dietro le quinte

LEGGI ANCHE —–> Anna Falchi, il suo outfit fa sognare i fan: spettacolo di sensualità – FOTO

Anna Falchi, un racconto da “50 sfumature di rosso”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

L’intervista rilasciata da Anna Falchi qualche tempo fa a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 ha aizzato l’attenzione mediatica. Il periodo di riferimento cade nel lontano 1995 durante la partecipazione al Festival di Sanremo, condotto da Pippo Baudo.

In quel periodo Anna frequentava e trascorreva notti di passione travolgente con lo showman e allora partecipante Rosario Fiorello. Non si era mai spinta oltre, la bellissima velina di cartello di quell’epoca, ma a raccontare che ogni sera andava nella stanza di Fiorello e si consumava un affiatamento senza precedenti, ancora le vengono i brividi lungo la schiena.

“Quando eravamo insieme tremavano le pareti della stanza!” – una storia da “50 sfumature di rosso”. Ma c’è un piccolo particolare che interrompe la libidine dei fans. Quelle notti intense a provocare il dissestamento delle pareti era una certa Loredana Bertè e non il loro “furioso” Eros, come molti avranno pensato.

LEGGI ANCHE —–> Anna Falchi, la bellezza tramontabile che batte le 20enni – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Sotto le lenzuola si consumava un amore controllato, ma ogniqualvolta Loredana passava nelle vicinanze della stanza di Fiorello scuoteva la sua rabbia sulla porta di ingresso, con calci e pugni. Il motivo? Alla cantautrice, sorella minore di Mia Martini era stato promesso quell’appartamento, che tanto le portava fortuna e invece la produzione lo affidò allo showman

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter