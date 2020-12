Barbara D’Urso, arriva una nuova bambina: la famiglia si allarga. La conduttrice ha comunicato che sua sorella Eleonora ha partorito: Sofia è venuta al mondo

Barbara D’Urso è al settimo cielo: è diventata zia e l’annuncio lo ha lasciato proprio sul suo profilo Instagram. “Ore 9:21… Sofia” a regalarle questa gioia di diventare zia è stata Eleonora, la sorella più piccola di lei di 18 anni. Insieme al marito Michele, ha dato alla luce la sua prima figlia e Barbara è felicissima di essere diventata zia di questo piccolo miracolo. Di lei si sa poco, perché anche se Barbara è al centro dei riflettori tutto il tempo da anni, è risucita a tenere la vita privata lontana dalle luci.

Barbara D’Urso, sua sorella Eleonora ha messo al mondo Sofia: la famiglia si allarga

In famiglia sono sei fratelli, lo ha raccontato anni fa: “Io sono la prima, poi c’è Daniela che ha tre anni meno di me, poi Alessandro che ha otto anni meno di me. Noi siamo i figli di Rodolfo e Vera. Un anno dopo la morte di mia madre, mio padre si è risposato con Wanda. Dalla loro unione sono nati Riccardo, che ora vive in Giappone, Fabiana che vive in Sicilia ed infine Eleonora“.

Adesso la vita di Eleonora è stata riempita dalla presenza della sua primogenita: Sofia ha portato una ventata d’aria fresca in un periodo storico così complicato, e Barbara è felicissima di questo nuovo arrivo nella loro meravigliosa e incredibile famiglia.