L’influencer italiana Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta. La piccolina tra le sue braccia, nata lo scorso 13 maggio sotto il segno del toro, si chiama Azzurra. Beatrice è diventata celebre durante la sua partecipazione al programma televisivo Mediaset Uomini e Donne. E da lì in poi il suo legame con il tronista Marco Fantini è andato solidificandosi sempre di più. I due ad oggi sono un maestoso esempio d’amore e di stabilità. L’affetto e le premure che entrambi nutrono nei confronti delle loro bambine è sotto gli occhi di tutti grazie ai numerosi post .

Beatrice Valli ed il profumo di una mamma

L’ultimo scatto pubblicato un’ora fa sul profilo Instagram di Beatrice mostra una scena di infinita tenerezza all’interno della famiglia sempre più numerosa. L’influencer italiana condivide le immagini della sua quotidianità con estrema leggerezza, mostrando il volto più naturale delle sue giornate. In primo piano ci sono le sue due bambine, la più piccola di soltanto sette mesi, e la secondogenita Bianca.

É mattina presto e le tre, ancora in pigiama, sono accovacciate premurosamente una sull’altra mentre si attende il suono della campanella per la più grande delle due. “Non è una foto perfetta” avrebbe commentato Beatrice nella didascalia, poiché “non ha quella luce perfetta” eppure “è uno scatto che mi rappresenta davvero”. Parole sante, rispetto ai soliti selfie con la luce adatta, quest’immagine lascia intravedere quanto feeling le bimbe abbiano con la loro dolce e bellissima mamma.

A condividere i momenti di gioia assoluta della famiglia vi è in primis Marco, che in un altro scatto pubblicato da Beatrice nei giorni scorsi lo vede protagonista. I due si lasciano andare in un cinematografico abbraccio durante uno dei loro viaggi negli USA. Ad entrambi mancano quei momenti di spensieratezza, ma nulla lascia pensare che non ce ne siano in vista degli altri.

