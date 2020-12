Bimba di 3 anni sottratta alla madre: caccia all’uomo in autostrada

Bimba di 3 anni sottratta alla madre, il padre romeno in fuga verso la Calabria. Intervento decisivo in autostrada

E’ dovuta intervenire la polizia con i carabinieri per intercettare l’auto con a bordo una bambina di tre anni sottratta alla madre. L’uomo in fuga con la bambina era il padre stesso, che voleva sottrarla alla madre. Il tutto è cominciato con la denuncia della madre 23enne di Trieste. L’uomo, infatti avrebbe approfittato della visita prevista del padre per portarla via. La bambina è stata affidata alla madre dopo la separazione dall’uomo che, tuttavia, poteva vederla attraverso incontri programmati. Quando la donna ha chiamato l’ex marito, lui ha confermato che la stava portando in Calabria, dove vive. La donna, però, si è subito preoccupata perchè l’uomo, essendo rumeno, avrebbe anche potuto portarla all’estero rendendo tutto più difficile. Così è partita la denuncia e la corsa in autostrada di polizia e carabinieri alla caccia dell’uomo con la bambina.

Bimba sottratta alla madre, trovata in autostrada

L’intervento decisivo è stato della polizia stradale all’altezza di Arezzo, sull’autostrada A1 in direzione Roma. Non è andato lontano il papà della piccola con le sue intenzioni. La polizia stradale ha affidato la bambina momentaneamente ai servizi sociali di Arezzo prima di accompagnarla a casa dalla madre a Trieste. L’uomo, nonchè papà della bambina, è stato invece denunciato alla Procura della Repubblica di Trieste per sottrazione di minore. Le separazioni salgono in Italia costantemente a partire dagli anni ’80. Nel 1980 si registravano 29.462 separazioni e 11.844 divorzi, dieci anni dopo erano 44.018 e 27.682. Nel 1999 le separazioni sono salite a 64.622 e i divorzi a 33.852. Nel 1980 per 100 coppie che si sposavano, circa 9 si separavano e 3,7 divorziavano, nel ’99 le proporzioni sono quasi triplicate: per 100 unioni matrimoniali, 23,5 separazioni e 12,3 divorzi. Divorzi e separazioni sono anche aumentate per effetto dello snellimento della tempistica per ottenere il procedimento.

Inoltre, la società ha avuto dei forti cambiamenti, anche economici. Il lavoro è diventato più precario e ci si sposa di meno e ci si separa di più perchè vengono meno alcune condizioni basilari.

