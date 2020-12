Carolina Casiraghi senza veli: l’intimo più hot del web – FOTO

Carolina Casiraghi stupisce tutti con la sua bellezza raffinata. Quasi senza veli, con un body trasparente, guarda fisso verso l’obiettivo: e li stende tutti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Carolina Casiraghi è l’influencer più affascinante di Instagram. Il suo segreto? L’esser diventata influencer per gioco, senza nessuna pretesa di fama e successo. L’avvenente fanciulla, infatti, è un imprenditrice milanese che gestisce l’azienda di famiglia con professionalità e competenza.

La moda e la bellezza, infatti, sono sempre stati solo un divertimento per lei che, stando alle sue parole, non avrebbe mai pensato di farne un lavoro. Al massimo si trattava di un sogno, quello di diventare modella che, così, si è in parte realizzato.

Eppure Carolina – per gli amici Cristina – è dotata di una bellezza formidabile, capace di colpire chiunque. Il merito è del suo fascino innato, ereditato da sua mamma, una bellissima ex modella che le ha regalato un corpo meraviglioso e uno sguardo ammaliante.

Leggi anche -> Carolina Casiraghi, la gatta con gli stivali in intimo trasparente: da brividi – FOTO

Carolina Casiraghi: body trasparente e tacchi alti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Carolina ama posare seminuda, eppure non risulta mai volgare. Nell’ultima foto la vediamo sfoggiare un body trasparente e super sgambato, accompagnato da tacchi vertiginosi e da un tocco di classe che non passa inosservato: dei guanti in pizzo, da vera domatrice.

I fan non possono che apprezzare la sua straordinaria bellezza. Carolina oggi conta ben 284mila follower, tutti innamorati del suo charme e dei suo scatti, sempre più provocanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

E i complimenti si sprecano: “Sei favolosa” scrive qualcuno, “Bellissima e affascinante” ammette qualcun’altro, insomma, ogni scatto della Casiraghi scatena un tripudio di commenti che sottolineano la sua bellezza. Bel colpo Carolina!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter