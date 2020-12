Chiara Ferragni, l’outfit natalizio è un sogno. Bellissima – FOTO

Davanti un albero natalizio colmo di regali, Chiara Ferragni sceglie un outfit prettamente festoso, è bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni, la bellissima influencer condivide con i suoi follower uno scatto natalizio: davanti ad un albero addobbato a festa e colmo di regali confezionati con delle lucente carta oro, appare la Ferragni in tutta la sua bellezza. Lo sguardo dolce delle foto – sono due – cattura l’attenzione del web. L’outfit è natalizio: maglione rosso con decorazioni a tema, quindi fiocchi di neve, palline bianche che rendono giocoso il capo d’abbigliamento scelto. Il tocco particolare e glamour del maglione è conferito dai volant posizionati all’altezza delle spalle. Completano l’outfit dei bellissimi – e comodissimi – pantaloncini in maglia sulle tonalità del beige. Morbidissimi, invogliano all’acquisto. I collant neri 20 denari per coprire le gambe, dato che gli shorts sono corti e gli anfibi neri con lacci per un tocco rock ma comodo al contempo. Viso truccato, spiccano oltre gli occhi azzurri e bellissimi, delle labbra mauve d’impatto. La Ferragni non guarda verso l’obiettivo ma lascia catturare l’attimo. Viene da chiedersi, chi sarà l’autore della foto, Fedez o il dolcissimo Leone?

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Chiara Ferragni, meravigliosa nel suo ultimo selfie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni ha condiviso appena un’ora fa un selfie che la ritrae in tutta la sua bellezza: è noto a tutti che l’influencer abbia un viso dai lineamenti eleganti, ma la gravidanza le ha conferito una luminosità ulteriore e questa foto ne è un esempio: viso poco truccato, la Ferragni guarda verso l’obiettivo con sguardo quasi sognante. Si riesce a scorgere parte del suo outfit: maxi pull bianco in lana, morbidissimo e che farà invidia a tutte soprattutto considerando le basse temperature in arrivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Gli accessori, quali le collane a tema zodiaco, si adagiano perfettamente sulla scollatura per un effetto wow!

