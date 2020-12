Come conservare le banane? Il trucco per non farle annerire troppo velocemente

Esiste un trucco molto facile per impedire che le banane diventino marroni troppo velocemente costringendoci così a buttarle

Le banane sono tra i frutti tropicali più consumati al mondo, amate da grandi e bambini, e un ottimo aiuto per combattere diverse patologie che intaccano le nostre difese. Da molti sono considerate un frutto da evitare per l’elevato contenuto zuccherino, ma complessivamente l’apporto calorico che forniscono non è eccessivo, anzi si tratta di un buon compromesso anche per chi sta a dieta. 100 gr di banana apportano 89 calorie di cui 12 g di zuccheri, mentre una banana di medie dimensioni apporta circa 105 calorie.

Dal punto di vista nutrizionale, le banane sono un’ottima fonte di potassio e pectina, contengono vitamina C, B3, magnesio, fosforo. Il maggior quantitativo di zuccheri, e di calorie, è dovuto al fatto che contengono meno acqua rispetto alla maggior parte della frutta.

Le banane sono ottime per ridurre il gonfiore addominale in quanto la loro assunzione riduce l’accumulo di liquidi, pochi lo sanno ma migliorano la digestione perché contengono quantità elevate di amido resistente e pectina che supportano la crescita dei batteri benefici per la salute intestinale. Sempre questi due elementi regolano anche i livelli degli zuccheri nel sangue dopo i pasti e riducono l’appetito.

Le banane contengono triptofano, un amminoacido che svolge un ruolo nel preservare la memoria e nel migliorare l’umore. Infine il valore glicemico delle banane acerbe è di circa 30, mentre le banane mature è di circa 60, ciò significa che le banane non provocano grossi picchi nella glicemia su un individuo in buono stato di salute (una mela di medie dimensioni ha l’i.g. pari a 35).

Banane, come conservarle perché non anneriscano

Le banane generalmente vanno conservate a temperatura ambiente facendo però attenzione perché maggiore è la temperatura esterna e più velocemente matureranno. Come fare in modo che non diventino subito marroni e si incorra nel rischio di buttarle solo dopo pochi giorni dall’acquisto?

Se per favorirne una maturazione più rapida basta posizionarle vicino a delle mele oppure in un sacchetto di carta a temperatura ambiente, meno intuitivo risulta il processo inverso. Il cambio di colore nel frutto viene provocato dal gas etilene, prodotto direttamente dal frutto, che col tempo ne distrugge la clorofilla e lo fa diventare marrone.

Come fare in modo che non si verifichi questo processo? Basta avvolgere il picciolo della banana con la pellicola per alimenti o il foglio di alluminio. In questo modo si impedirà l’ingresso dell’aria e la fuoriuscita dell’etilene, il gas che viene prodotto naturalmente durante il processo di maturazione. Questo accorgimento rallenterà di qualche giorno il processo di invecchiamento.

In alternativa, se avete già tagliato la polpa della banana a rondelle per una macedonia oppure volete utilizzarla per preparare un dolce, dovete bagnarla subito con qualche goccia di succo di limone e lasciatela riposare in un recipiente. La vitamina C eviterà l’ossidazione grazie alla sua proprietà antiossidante.

