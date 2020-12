La conduttrice Caterina Balivo si gode già l’atmosfera di Natale, così durante una passeggiata in centro scatta una foto che fa impazzire il web

Il pubblico italiano la aspetta in tv, non vede l’ora di poterla rivedere in uno dei suoi programmi alla Rai. Eppure sembra proprio che Caterina Balivo voglia continuare questo periodo di pausa, lontano dalla televisione e dal gossip. Vuole godersi la famiglia come non ha mai fatto, ma intanto non perde occasione di condividere con i suoi fan che la seguono su Instagram alcuni momenti della sua giornata. Al mare, a casa, da sola o in compagnia. Il suo profilo è un concentrato di bellezza e allegria, infatti la donna si mostra sempre sorridente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Matrimonio a prima vista, Nicole Soria apre Instagram: “Sarò il tuo raggio di sole”

Caterina Balivo, cosa fa la conduttrice?

Se molti ancora sperano di poterla rivedere presto in tv, la conduttrice invece sembra non avere la minima intenzione di tornare. Per quest’anno non se ne parla, poi chissà se le cose cambieranno in corso d’opera. Solare, sorridente, bella…ai telespettatori manca la loro presentatrice del cuore. Caterina intanto si gode il relax, il tempo libero che tanto ha desiderato, ma non dimentica la sua seconda famiglia. In ogni occasione saluta i fan con video e foto. Guardate cosa sta facendo nel suo ultimo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

In giro per Roma si gode l’atmosfera natalizia che si respira per le vie del centro e intanto si mangia un buon maritozzo con la panna. Così semplice e naturale, proprio come mamma l’ha fatta, e tutto il resto scompare. Sembra proprio che la Balivo non desideri nient’altro in questo momento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter