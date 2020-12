Delitto di Manfredonia, spunta la dichiarazione choc dell’ex moglie

Svolta nelle indagini intorno all’omicidio del 38enne avvenuto nella serata del 30 novembre. L’ex moglie confessa: “Lo ha ucciso mio figlio di 7 anni”

Svolta nelle indagini intorno all’omicidio del 38enne avvenuto nella serata del 30 novembre in contrada Macchia Rotondo nelle campagne intorno a Manfredonia. La ex moglie dell’uomo ha confessato che sarebbe stato il figlioletto della coppia, di 7 anni, ad uccidere il padre per difenderla dalle aggressioni che questo le aveva rivolto il giorno in cui è morto.

Solo ieri davamo notizia che Mario Renzulli era stato ucciso a Manfredonia, in un casolare nelle campagne, in contrada Macchia Rotondo, a pochissimi chilometri dalla città pugliese. Inizialmente si pensava che il 38enne fosse stato colpito a morte direttamente lì da diverse coltellate, anche in testa. Inutili i soccorsi e l’arrivo al Policlinico Riuniti di Foggia.

Ora spunta invece la dichiarazione della donna che fa svoltare tutte le indagini, non sarebbe stato quindi un omicidio da parte di malviventi ma un atto di difesa dopo le violenze subite in casa. Renzulli si sarebbe recato nel casolare per chiedere aiuto, probabilmente non credeva che le sue condizioni fossero così gravi da portarlo alla morte nelle ore successive.

Il figlio di 7 anni avrebbe difeso la mamma dalla violenza del padre

“È tornato a casa ubriaco ed ha iniziato a inferire prima sulla compagna. Il piccolo sarebbe intervenuto nella discussione in difesa della mamma. Per sfuggire al patrigno, si è prima rifugiato in cameretta, poi, inseguito dall’uomo, è corso in cucina. Lì ha preso un coltello e, dopo essere stato raggiunto dal 38enne, lo ha colpito all’addome“. Queste sono le parole del legale della donna, Angelo Salvemini, e riportate poche ore fa dall’Ansa.

Il piccolo quindi si sarebbe in un primo momento rifugiato in camera ma sentendo la madre urlare avrebbe poi deciso di andare in cucina e impugnato un coltello lo ha scagliato contro il petto del padre, probabilmente colto all’improvviso dal gesto improvviso e inaspettato del figlio.

Vista l’età del bambino non è imputabile dalla legge e sulla vicenda al momento vige massimo riserbo. Il piccolo si trova al momento all’ospedale di Foggia per alcune lesioni riportate ai denti e sarà ascoltato dai Carabinieri e dagli psicologi, insieme alla ex moglie di Renzulli, non appena starà meglio.

