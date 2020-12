Diletta Leotta nuda in vasca da bagno per la buonanotte ai follower: si blocca Instagram – FOTO

La conduttrice Dazn Diletta Leotta ha dato la buonanotte ai fan direttamente dalla sua vasca da bagno. Lo scatto ha bloccato il web

Diletta Leotta è da alcuni mesi un fenomeno nazionale. Non solo una bravissima conduttrice sportiva al vertice di Dazn e di radio Deejay dove milioni di orecchie la ascoltano quotidianamente come appuntamento fisso, ma anche come volto tra i più belli e apprezzati del momento.

7,2 milioni di follower solo sulla sua pagina Instagram, un seguito che fa invidia a qualunque celebrità dello show business internazionale. Una parlantina veloce e una bellezza fuori dal comune: curve procaci e una sensualità indescrivibile. Solo ieri ci aveva catturato con uno scatto direttamente dal soggiorno di casa sua, condividendo uno scatto per festeggiare il suo Cyber Monday con tanto di fondoschiena in bella mostra e pancino nudo per enfatizzare il punto vita affusolato e invitante.

Diletta Leotta nella vasca da bagno, “buonanotte” piccante