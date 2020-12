Donna di 32 anni fa sesso con un ragazzo di 14 anni: arrestata

Teah Vincent, madre di 32 anni ha avuto un rapporto sessuale con un ragazzo di 14 anni. La donna è stata arrestata.

LEGGI ANCHE >>> Il serial killer che collezionava le teste delle vittime come trofei

Teah Vincent, madre di 32 anni, ha avuto un rapporto sessuale con un adolescente di soli 14 anni. Dopo averli visti giocare a calcetto, la donna avrebbe invitato due minorenni a prendere un bicchier d’acqua nel suo appartamento a Woolaston, piccolo villaggio nel Gloucestershire, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Secondo quanto riporta la Gloucester Crown Court, Teah ha invitato uno dei ragazzi a salire nella sua camera da letto. In seguito, la donna si è spogliata e ha spinto uno dei giovani ad avere un rapporto sessuale con lei. L’accusata, madre di tre bambini, ha ammesso di aver fatto sesso con il ragazzo il 21 ottobre 2018, ma ribadisce che aveva mal compreso l’età del ragazzo: la donna era convinta che fosse più grande.

LA SCUSA DEL BICCHIER D’ACQUA PRIMA DEL RAPPORTO SESSUALE

TI POTREBBE INTERESSARE >>> Rapper accoltella un coetaneo e pubblica un video vantandosi del gesto

L’avvocato Christopher Smyth ha dichiarato che quel pomeriggio i due ragazzi stavano giocando a una partita di calcetto, in un parco adiacente a Woolaston Memorial Hall. Teah, una residente nelle vicinanze dell’area verde, ha invitato i due ragazzi nel suo appartamento con la scusa di offrire loro un bicchiere d’acqua. Una volta seduti in cucina, i tre hanno iniziato a parlare di scuola, ma ben presto il topic della conversazione ha deviato verso argomenti più intimi: la signora Vincent iniziò a parlare insistentemente del suo corpo. Alla sentenza, il ragazzo ha riferito che durante il rapporto sessuale si è sentito molto a disagio: è riuscito a rivestirsi e a fuggire. Un’amica in comune degli adolescenti coinvolti in questa tragedia ha incoraggiato la vittima a denunciare tutto ai genitori.

LEGGI ANCHE >>> Kaavan libero: l’elefante maltrattato è stato trasferito in Cambogia

La donna è stato arrestata il 26 ottobre. Tuttavia, la signora Teah Vincent continua a dichiararsi innocente riguardo ai rapporti sessuali col minorenne. Il processo continua.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Fonte Mirror, The Sun