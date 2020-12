Elisa De Panicis, “Happy birthday to me”. Stupenda nel suo giorno più importante – FOTO

La modella Elisa De Panicis da poco rientrata a Milano ha festeggiato ieri il suo 28esimo compleanno. In abito bianco è un incanto

Elisa De Panicis è da poco rientrata a Milano da Tulum, dove ha partecipato ad un reality francese “Les Anges-Asian Dream” in onda sulla rete NRJ 12 della tv francese. Si tratta di una sorta di Grande Fratello vissuto all’esterno tra spiagge da sogno e ambienti incontaminati. Lì Elisa ha incontrato anche l’amore di Giancarlo Zucca che le ha fatto perdere la testa.

Classe 1992, Elisa De Panicis è nata in provincia di Monza, la sua fama è esplosa principalmente in Spagna, dove si è trasferita qualche anno fa per lavoro. Qui ha partecipato anche al programma “Supervivientes”, la versione spagnola de “L’isola dei famosi” che l’ha lanciata e fatta conoscere al pubblico.

In Italia è stata un volto noto anche del “Grande Fratello Vip 2020” e balzata sotto i riflettori a causa delle parole molto violente che le sono state rivolte da Salvatore Veneziano.

Compleanno incantato per Elisa De Panicis

Elisa De Panicis Agnelli è molto attiva su Instagram dove conta al momento 1 milione di follower che la seguono in giro per il mondo e le sue attività di shooting come modella. Ieri si è svolto in una location blindata a Milano, il suo 28esimo compleanno festeggiato con pochi intimi amici.

L’abbiamo però potuta spiare attraverso le sue stories di Instagram dal momento della preparazione fino al party in terrazza. Ha incantato tutti con la foto che la ritrae nuda solo con gli slip nel centro estetico per il massaggio drenante prima della festa, una mano nel cellulare per riprendersi e l’altra a coprire parzialmente il seno che è parzialmente visibile nel video.

Cambio look veloce per lei e subito pronta per la festa: abito corto in pizzo leggero bianco con ampie scollature sul seno e perline ricamate abbinato alle décolleté chiare e maxi cappotto vestaglia rosa fluo con collo in simi pelliccia abbinato. Lei è un incanto di sensualità, gambe chilometriche e sorriso ipnotico, i fan si sono lanciati in commenti emozionanti per augurarle il meglio possibile per la sua vita.

