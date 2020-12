Elisabetta Canalis, il cambio look non convince tutti i fan – FOTO

Elisabetta Canalis cambia look e mostra il nuovo colore dei propri capelli ai fan in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram

È indubbio che Elisabetta Canalis sia certamente una bellezza senza tempo. Sono trascorsi molti anni da quando salì per la prima volta sul bancone di Striscia La Notizia per il suo primo stacchetto da Velina. Da allora non sembra essere passato nemmeno un giorno nel suo aspetto fisico, che pare ancora oggi quello di allora. Sicuramente però, dal giorno del suo debutto in televisione, la Canalis è divenuta, senza ombra di dubbio, una delle showgirl più famose in Italia entrando nei cuori di milioni di persone, italiane e non.

Si tratta di un pubblico composto non solo da telespettatori, ma anche dal cosiddetto popolo del web. Infatti, anche adesso che vive lontano dal nostro Paese, Elisabetta è seguita tutti i giorni da numerosissimi fan sui social network. Ed è proprio su Instagram che sta riscuotendo successo un post da parte della showgirl.

LEGGI ANCHE —> Jasmine Carrisi fuori la lingua, lo scatto social infiamma il web – FOTO

Elisabetta Canalis, il cambio look divide gli ammiratori – FOTO